Более 40 военных ВСУ были уничтожены при попытке высадиться ночью у Антоновского моста

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллерия Вооруженных сил (ВС) России уничтожила более 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"Военнослужащие группировки "Днепр" оперативно среагировали на попытку противника высадиться на наш берег: разведка своевременно обнаружила, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары", – сообщил собеседник агентства.

Ранее войска "Днепр" пресекли две попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста. Российские военные уничтожили более 60 боевиков и 3 быстроходных катера.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поделился, что бойцы РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили 30 украинских военных у Антоновского моста. Также около 10 военных ВСУ получили ранения.

ВС РФ нанесли удар по укрывшимся под Антоновским мостом формированиям ВСУ