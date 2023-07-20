Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 22:33

Политика

В Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВКС РФ

Фото: ТАСС/Daniel Kubirski

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии выявил воздействие системами наведения американских истребителей F-16 в отношении самолета Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя центра контр-адмирала Олега Гуринова.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" "коалиции", – подчеркнул он.

По словам замруководителя центра, американская коалиция 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что программа подготовки украинских летчиков в государствах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может стартовать уже через две недели.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что сам факт появления на Украине американских истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, будет рассматриваться РФ как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Министр добавил, что в ходе боевых действий ВС РФ не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений или нет.

США поставят Украине партию кассетных боеприпасов

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика