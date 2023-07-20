В Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВКС РФ

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Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии выявил воздействие системами наведения американских истребителей F-16 в отношении самолета Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя центра контр-адмирала Олега Гуринова.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" "коалиции", – подчеркнул он.

По словам замруководителя центра, американская коалиция 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что программа подготовки украинских летчиков в государствах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может стартовать уже через две недели.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что сам факт появления на Украине американских истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, будет рассматриваться РФ как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Министр добавил, что в ходе боевых действий ВС РФ не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений или нет.

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