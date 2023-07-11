Хинштейн объяснил, кто сможет применять антидроновые комплексы в РФ

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Системы противодействия БПЛА могут задействовать лишь силовые ведомства, структуры ведомственной охраны и частные охранные организации. Последние должны пройти соответствующий отбор Росгвардии, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Именно такие поправки к нашему законопроекту, принятому весной в первом чтении, дорабатываются сейчас на площадке Госдумы", – поделился парламентарий.

Вместе с этим глава комитета назвал преждевременными предложения некоторых ведомств, в том числе Минцифры, которые выступили с идеей наделить аналогичными полномочиями отраслевые организации. По мнению Хинштейна, задействовать антидроновые комплексы должны только те, кто имеет соответствующую подготовку и квалификацию.

В конце мая стало известно, что совет ГД поддержал проект о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать меры противодействия противозаконному использованию дронов. На тот момент Хинштейн заявлял, что проблема комплексного регулирования сферы БПЛА "выглядит особенно тревожно" на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников.