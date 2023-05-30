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12:28

Общество

В Госдуме предложили временно ограничить использование салютов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутаты фракции ЛДПР предложили временно запретить использовать любые салюты как в ночное, так и в дневное время, сообщил председатель комитета Госудумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, слова которого передает Агентство "Москва".

Он напомнил, что запуск салютов ночью и так является нарушением, и людей это раздражает.

"Сейчас жизнь уже не мирная, и мы считаем, что как минимум в ночное время, а лучше и в дневное время нужно везде запретить временно использовать любые салюты для того, чтобы не будоражить наших граждан, не провоцировать, не отвлекать", – пояснил он.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА по объектам в Москве. По информации ведомства, Киев совершил атаку на столицу восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

О происшествии рассказал Сергей Собянин. По его словам, несколько зданий получили разрушения. Он также уточнил, что серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было, за помощью к медикам обратились два человека.

СК РФ организовал проверку. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять под контроль расследование обстоятельств атак дронов.

Минобороны РФ заявило, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками

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