В Росавиации заявили о снижении числа авиаинцидентов на 1,3% в 2023 году

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Число авиаинцидентов на российском воздушном транспорте с января по ноябрь 2023 года снизилось на 1,3%, достигнув показателя в 0,67 тысячи случаев. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на заявление Росавиации.

В некоторых случаях причиной инцидентов становился отказ техники и двигателей. Количество таких случаев за указанный период сократилось на 2% (до 0,4 тысячи случаев).

"Если брать отдельно данные ноября 2023 года, то количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, сократилось к ноябрю 2022 года на 18%, до 40 случаев", – говорится в сообщении ведомства.

Причиной снижения авиаинцидентов назвали рост налета отечественных воздушных судов. Этот показатель вырос на 6,5% (до 1,85 миллиона часов).

В ведомстве пояснили, что заслуга положительной динамики заключается в действиях правительства и российских профильных предприятий. Они постоянно работают над созданием скорректированных подходов и технологических решений при техобслуживании авиатехники, которые бы не противоречили документации производителей.

До этого стало известно, что более 30 российских аэропортов оснастят средствами обнаружения и противодействия беспилотникам. Работы проведут в рамках обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта, сообщил начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.

