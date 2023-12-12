Более 30 аэропортов в РФ оснастят средствами обнаружения и противодействия БПЛА

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 30 российских аэропортов оснастят средствами обнаружения и противодействия беспилотникам. Об этом сообщил начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.

Работы, по его словам, проведут в рамках обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта.

"Планируется оснащение 31 аэропорта техническими средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры", – цитирует его ТАСС.

Ранее в индустриальном парке "Руднево" открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем. Он объединяет ведущих российских разработчиков и производителей, которые занимаются созданием новых моделей БПЛА и совершенствованием авионики. Планируется, что к 2027 году на базе центра выпустят свыше 60 тысяч беспилотников.



"Актуальный репортаж": в московском "Рудневе" откроют новый центр для разработчиков дронов