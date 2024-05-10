США не готовы объявлять о решениях в вопросе конфискации активов РФ

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Вашингтон пока не готов объявить о мерах относительно замороженных в США активах России, несмотря на принятие закона, позволяющего изымать их. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"У меня нет никаких объявлений. Мы продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы гарантировать, что мы используем эти активы, которые заморожены и будут продолжать оставаться замороженными", – приводит его слова ТАСС.

Миллер подчеркнул, что активы должны быть использованы во благо Украины, но повторил, что на данный момент никаких дальнейших объявлений о их судьбе у него нет.

В Кремле ранее сообщили, что в случае изъятия активов Россия будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах – конфискация ее активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Кроме того, иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут 10 раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги, считают в Москве.