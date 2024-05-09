Нетаньяху направил Путину поздравление с Днем Победы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Владимиру Путину поздравление с Днем Победы. Об этом со ссылкой на посольство Израиля в России сообщает ТАСС.

"Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ ", – заявили в посольстве.

Посол Израиля в России Симона Гальперин также посетила парад Победы на Красной площади.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.

