Писториус: ФРГ поставит Украине три РСЗО HIMARS производства США

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Германия планирует поставить Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Теперь я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине 3 РСЗО HIMARS", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Германия запланировала отправку еще одной системы ПВО Patriot Украине. Ее планировали поставить из собственных запасов. До этого Украина получила от ФРГ две подобные системы.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине. Он рекомендовал странам ЕС нарастить поставки ПВО Киеву.

