Локальные грозы, град и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Локальные грозы, возможно, град и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в первый день лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, погоду в столице будет формировать передняя часть приближающегося с запада циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. Локальные грозы и град могут обрушиться во второй половине дня. При этом воздух в городе прогреется до 28–30 градусов.

Ветер восточный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе порывистый.

Ранее сообщалась, что теплая погода сохранится в столице, однако в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди.

В субботу, 1 июня, воздух в городе прогреется до 30 градусов. В воскресенье, 2 июня, столбики термометров будут на уровне 27–29 градусов. В этот день тоже прогнозируются осадки. Днем в понедельник, 3 июня, температура будет колебаться в диапазоне 25–27 градусов. Дожди из Москвы не уйдут. К середине недели показатели снизятся до 20–25 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что лето в столице в этому году ожидается теплым, но без экстремальной жары. Он также добавил, что количество осадков будет близким к норме, лишь в июле возможно превышение на 30%.