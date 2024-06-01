Подпольщик Лебедев: военный аэродром и другие объекты поражены во Львовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Серию ударов по военным объектам зафиксировали в городе Стрый Львовской области минувшей ночью. В результате атаки оказался поврежден военный аэродром. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, всего зафиксировали четыре удара. Подпольщик утверждает, что данный аэродром должен был принять в скором времени американские истребители F-16.

Кроме того, после атаки на складах бывшего инженерного батальона произошел взрыв, добавил Лебедев. Удар был нанесен и по вагоноремонтному заводу, где располагалась западная техника.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударили по Снигиревке в Херсонской области. Ракетный удар пришелся по месту, где была техника и живая сила противника. Известно, что в этот населенный пункт регулярно идут эшелоны с боеприпасами и военной техникой, указал он.

До этого Вооруженные силы РФ атаковали аэродром Староконстантинов, куда должны были прибыть истребители F-16.

