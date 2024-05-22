Лебедев: ВС РФ нанесли удар дроном по военному порту Очакова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС России нанесли удар БПЛА по военному порту города Очакова в Николаевской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Координатор отметил, что Очаков ночью 22 мая получил несколько прилетов по военным объектам, которые в основном расположены на побережье, куда мирным жителям заходить запрещено. Две "Герани" сбили, а третья попала в порт, объяснил собеседник агентства.

По информации Лебедева, недавно в военный порт Очакова привезли различные плавательные средства: от катеров до водных мотоциклов.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили село Клещеевка в ДНР. Согласно данным МО РФ, военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка.

До этого эксперт из Великобритании Александр Меркурис сообщил, что российские военные за секунды реагируют на угрозы со стороны ВСУ в зоне спецоперации. Он считает, что этого удалось добиться в результате полной связки артиллерии и авиации России с системой оперативного командования.