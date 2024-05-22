Фото: Министерство обороны РФ

Генштаб ВСУ заявил, что покровское (красноармейское) направление в Донецкой Народной Республике представляется самым напряженным для украинских войск на всей линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генштаб.

Там отметили, что на отдельных участках этого направления ситуация требует от украинской армии "проведения маневра". Также сообщается о тяжелых боях в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что положение Киева на фронте неблагоприятное, а Вооруженные силы Украины находятся в тяжелой ситуации.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, пусковую установку ЗРК С-125 и 45 украинских беспилотников.