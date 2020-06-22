В Минкомсвязи объяснили причину разблокировки Telegram

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Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин заявил, что мессенджер Telegram разблокировали из-за невозможности ограничить к нему доступ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай" он заявил, что решение было принято не в министерстве.

"Решение было принято Роскомнадзором и Генпрокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", – заявил эксперт.

Волин также объяснил, что к процессу блокировки Telegram и отмене данного решения министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отношения не имеет. В ведомстве не озвучивали данные инициативы, а также не предпринимали никаких регулирующих шагов.

Роскомнадзор сообщил о снятии требования по ограничению доступа к Telegram 18 июня. Данное решение было принято по согласованию с Генпрокуратурой РФ. В ведомстве также указали на то, что Telegram объявил о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

