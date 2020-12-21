Путин утвердил состав Госсовета

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Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Его возглавил сам президент.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В силу он вступает со дня подписания, 21 декабря.

В состав Госсовета вошли главы всех регионов РФ, премьер-министр страны Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, Совфеда и Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин, глава муниципального образования "Городской округ Евпатория (Крым)".

В состав президиума Госсовета вошли помощник президента Игорь Левитин и руководители 27 регионов страны, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще одним указом глава государства утвердил положение о рабочих органах Госсовета. Создаются комиссии органа по следующим направлениям: государственное и муниципальное управление; здравоохранение; инвестиции; культура; коммуникации, связь, цифровая экономика; малое и среднее предпринимательство; молодежная политика; наука; образование; сельское хозяйство; транспорт; промышленность; соцполитика; строительство, ЖКХ, городская среда; туризм, физкультура и спорт; экология и природные ресурсы, экономика и финансы; энергетика.

Также президент утвердил полномочия секретаря Госсовета и его рабочих органов.

Ранее Владимир Путин подписал закон о Государственном совете РФ, по которому определяется его место в системе органов публичной власти.

Госсовет является конституционным госорганом, который формирует президент для обеспечения согласованной работы органов власти.