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Совфед одобрил закон о Госсовете. Документ был внесен Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.

Согласно документу, определяется статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета. Он станет конституционным государственным органом. Кроме того, в законопроекте впервые раскрыто понятие единой системы публичной власти.

Возглавит Госсовет президент РФ. Планируется, что в состав органа войдут председатель правительства, спикеры СФ и ГД, руководитель администрации президента и главы регионов.

В соответствии с решением президента в состав совета могут включить членов политических партий, у которых есть фракции в нижней палате парламента, а также представителей местного самоуправления и иных лиц.

Владимир Путин внес в ГД законопроект о Государственном совете в середине октября. Документ был внесен в целях реализации положений обновленной Конституции.

Также президент внес в Госдуму законопроекты, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России. При этом правовые позиции, направленные на уважение основных принципов международного права, сохраняются.