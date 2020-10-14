Путин внес в ГД пакет проектов, закрепляющих допгарантии верховенства Конституции РФ

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Владимир Путин внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во второй пакет входит ряд законопроектов, направленных на развитие конституционных положений, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции Российской Федерации и приоритета ее действия на территории нашей страны при сохранении правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права", – отметили в пресс-службе профильного комитета ГД.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о Государственном совете РФ. В документе определены статус, структура и полномочия органа.

Также вице-премьер Марат Хуснуллин в среду, 14 октября, заявил, что по поручению главы государства правительство рассмотрит предложение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021 года. На данный момент сумма выданных кредитов составляет более 631 миллиарда рублей.

