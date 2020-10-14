Правительство РФ подготовит решение о продлении льготной ипотеки под 6,5%

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Правительство рассмотрит предложение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Решение будет подготовлено по поручению Владимира Путина. Хуснуллин отметил, что льготная ипотека значительно повлияла на строительный рынок и стала очень востребована у граждан. Вице-премьер отметил, что программа позволила улучшить жилищные условия 220 тысячам семей.

"Выдано кредитов на 631 миллиард рублей. В этой связи президент предложил продлить программу до 1 июля следующего года. Таким образом, еще больше семей смогут приобрести жилье на выгодных условиях", – подчеркнул Хуснуллин.

По словам вице-премьера, расходы на программу в 2020 году будут ниже, чем планировалось, это связано со снижением ключевой ставки Банка России. Также Хуснуллин подчеркнул, что программа снизит средневзвешенную ставку выданных кредитов на первичном и вторичном рынке до 7,5%.

"Благодаря этой программе ставки по ипотеке упали до исторического минимума и до конца года будут составлять около 7,5% годовых, а на первичном рынке жилья – около 6%", – сообщил Хуснуллин.

Ранее Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5%.