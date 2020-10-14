В Кремле оценили возможность обращения Путина к населению из-за COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность обращения Владимира Путина к населению из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если он посчитает необходимым, он обратится. Но вы видите, что до сих пор он этого не делал", – заявил представитель Кремля.

В весенний период пандемии коронавируса Владимир Путин выступал с телеобращением дважды. Во время своего выступления в июне глава государства подчеркнул, что в России удалось отсрочить пик заболеваемости, что позволило больницам подготовиться.

В России за последние сутки выявили 14 231 новый случай коронавируса. Всего по стране диагностировано 1 340 409 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

