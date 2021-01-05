Путин озвучил российскому правительству важнейшую задачу на этот год

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин сообщил, что без макроэкономической стабильности не получится обеспечить безопасность государства. По его словам, главная задача состоит в том, чтобы россияне жили лучше, сообщает пресс-служба Кремля.
Во вторник, 5 января, состоялось совещание по социальным вопросам. Российский глава обратил внимание, что приоритетным должно быть решение вопросов социального характера. Владимир Путин добавил, что у правительства РФ много вопросов, которые требуется решать ежедневно, при этом многих из них взаимосвязаны.
"Но в конечном-то счете цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше. А это значит, что всегда во главу угла должны быть положены вопросы, решение вопросов социального характера", – сказал Владимир Путин.
Как уточнил президент страны, многие вопросы объединяет работа государственных структур по социальной защите граждан.
Ранее Владимир Путин заявил, что в РФ создадут Фонд поддержки детей с редкими заболеваниями. Как уточнила вице-премьер страны Татьяна Голикова, предстоит утвердить состав правления Фонда, а также экспертный совет.
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