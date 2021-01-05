Путин заявил, что в РФ создадут Фонд поддержки детей с редкими заболеваниями

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Фонд поддержки детей с редкими орфанными заболеваниями появится в России. Его назовут "Круг добра", приводит пресс-служба Кремля заявление президента РФ Владимира Путина.

"У меня на столе лежит проект указа о создании фонда, мы договаривались об этом, фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими орфанными заболеваниями", – сообщил Владимир Путин. Планами российский глава поделился на совещании по вопросам соцзащиты населения.

Как уточнила вице-премьер страны Татьяна Голикова, предстоит утвердить состав правления Фонда, а также экспертный совет. "В экспертный совет войдет рабочая группа по медицине и рабочая группа по этическим вопросам", – добавила она.

Ранее Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы. Закон отвечает задачам поддержки граждан и направлен на решение задач по стимулированию экономического роста.