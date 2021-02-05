В Роструде назвали самые высокооплачиваемые вакансии января

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Самыми высокооплачиваемыми вакансиями января стали предложения для пилотов, инженеров, машинистов, программистов и стоматологов. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве рассказали, что одна из московских компаний искала пилота с окладом 330 тысяч рублей в месяц.

"Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Предлагаемая зарплата – от 140 до 250 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

300 тысяч рублей в месяц в январе предлагали высококвалифицированным инженерам. От 200 до 300 тысяч рублей – механикам и машинистам буровой и погрузочных машин.

Программистам за работу предлагали от 150 до 250 тысяч рублей. Вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы. Им требовались стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи.

Ранее сообщалось, что в России мужчины в среднем работают по 6 часов 27 минут в день, а женщины – 4 часа 30 минут. Самые "трудолюбивые" мужчины живут в Камчатском крае. В день они работают по 8 часов 16 минут. При этом женщины больше всего уделяют внимания работе на Чукотке – 7 часов 10 минут.