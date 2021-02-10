Путин заявил, что крючкотворство и подгонка статистики недопустимы

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин выразил недовольство из-за "игр в статистику" некоторых госслужб, которые занимаются "подгонкой показателей". Об этом президент России сообщил в ходе совещания с членами правительства.

Он напомнил, что правительство отчитывалось в 2018 году о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы.

"Внимание федеральной и региональной властей в послании 2019 года было обращено на то, что достигнутый уровень не должен снижаться, какое-либо крючкотворство здесь недопустимо", – отметил Путин.

По словам российского лидера, смысл заключается именно в обеспечении достойного уровня оплаты труда специалистов, а не в отчетах.

"Однако очень часто мы видим, что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей", – отметил он.

На данную тему президент заговорил после того, как в ходе заседания Совета по науке и образованию сотрудник института Анастасия Проскурина пожаловалась на уровень зарплат.

В частности, она сообщила, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет 25 тысяч рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть около 80 тысяч рублей.

Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.