В Госдуме предложили радикально повысить зарплаты бюджетников

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Первый зампредседателя Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев рассказал, что реформа зарплат бюджетников давно назрела. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам депутата, нужно радикально повысить зарплаты этой категории граждан. При этом он отметил, что не считает российских бюджетников менее квалифицированными по сравнению с их западными коллегами.

Проблема заключается в худшей организации процессов, снижающей производительность труда, считает депутат. По его словам, в РФ на данный момент неполноценно работает электронный документооборот, что вынуждает бюджетников дублировать работу на бумажных носителях. Помимо этого, используется устаревшая техника, поэтому труд бюджетников является более интенсивным, чем их коллег на Западе.

Кроме того, по словам Гутенева, зарплаты на Западе всегда номинально будут выше, чем в России, поскольку там жизнь намного дороже.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников, а также определить соответствие целевым показателям.