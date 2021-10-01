С 1 октября в РФ изменятся размер пенсий, зарплаты бюджетников и способ выплат на детей

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В России с 1 октября вступают в силу законы, касающиеся изменений в размере пенсий, зарплат бюджетников и способа выплат на детей, сообщает РИА Новости.
Так, россияне смогут бесплатно делать включенные в национальный календарь прививки в частных поликлиниках. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит людям вакцинироваться в привычном и удобном месте.
На 3,7% будут повышены оклады контрактников, граждан, проходящих срочную службу в Вооруженных силах РФ, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников, пожарных и некоторых сотрудников фельдъегерской службы.
Правительство также увеличило пенсионные выплаты и расширило льготы в честь Дня пожилого человека. Пенсионеры старше 70 лет смогут получить подарки или прибавку к пенсии. Мера зависит от региона.
Кроме того, диагностические карты, срок действия которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными. Информация об этом заносится в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор, выдавший карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности.
Выплаты на первого и второго ребенка (при рождении с 1 января 2018 года) теперь будут поступать только на карту "Мир". При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.
Вступающие изменения коснутся и операторов. Теперь им необходимо передавать данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, если такое требование выдвинет Роскомнадзор. Речь идет о текстовых, голосовых и мультимедийных сообщениях.
Жители страны получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете, а Роскомнадзор установит требования к ПО для обеспечения единства содержания телеканалов во всех средах распространения.
Также россияне смогут подавать документы о госрегистрации прав на недвижимость через нотариуса. При подаче заявления на бумаге срок регистрации составит 5 рабочих дней, в цифровом формате – 3 дня, при подаче через МФЦ – 7 дней.
Кроме того, проектная документация станет считаться типовой при получении положительного ответа от госэкспертизы. Сведения будут попадать в госреестр.
Бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами будут проходить неквалифицированные инвесторы. У несдавших экзамен останется возможность купить любой инструмент на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты России рассмотрит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате 20 тысяч рублей родителям детей школьного возраста для их подготовки к учебному году.
Россиянам рассказали, какие нововведения их ждут в октябре
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