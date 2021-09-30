В Минтруде оценили идею ежегодных выплат для подготовки детей к школе

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Министерство труда и социальной защиты России рассмотрит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате 20 тысяч рублей родителям детей школьного возраста для их подготовки к учебному году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. <...> Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены", – отметила замглавы министерства Ольга Баталина.

Ранее в Счетной палате предложили утвердить ежегодные выплаты в размере 20 тысяч рублей семьям, где воспитываются дети школьного возраста. На подготовку девочек к школе родители тратят в среднем 23 тысяч рублей, а мальчиков – 19 тысяч рублей, что сопоставимо со среднемесячной зарплатой во многих регионах страны.

По предварительным расчетам, на данные цели понадобится около 60 миллиардов рублей. Деньги предполагается выделять из средств материнского капитала.

