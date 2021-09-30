В Минтруде оценили идею ежегодных выплат для подготовки детей к школе

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Министерство труда и социальной защиты России рассмотрит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате 20 тысяч рублей родителям детей школьного возраста для их подготовки к учебному году. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. <...> Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены", – отметила замглавы министерства Ольга Баталина.
Ранее в Счетной палате предложили утвердить ежегодные выплаты в размере 20 тысяч рублей семьям, где воспитываются дети школьного возраста. На подготовку девочек к школе родители тратят в среднем 23 тысяч рублей, а мальчиков – 19 тысяч рублей, что сопоставимо со среднемесячной зарплатой во многих регионах страны.
По предварительным расчетам, на данные цели понадобится около 60 миллиардов рублей. Деньги предполагается выделять из средств материнского капитала.
Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тыс рублей на подготовку детей к школе
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