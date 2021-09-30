В России предложили расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье – СМИ

Фото: depositphotos/mikolajn

В городах, где практически отсутствуют новостройки, необходимо расширить программу семейной ипотеки. С такой инициативой выступили в Общероссийском народном фронте, соответствующее письмо ОНФ направил в организацию "Дом.РФ". Об этом сообщает газета "Известия".

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, сейчас нет однозначного понимания, могут ли выступать продавцом квартир, например, индивидуальные предприниматели или унитарные предприятия. Также, по его словам, неясно, нужно ли учитывать только последнего продавца, а не всю цепочку, если права требования на жилье переуступались несколько раз.

Гендиректор РАСК Николай Алексеенко, в свою очередь, рассказал, что воспользоваться самыми распространенными льготными программами в городах, где не возводится новое жилье, невозможно.

"Поэтому мы предлагаем распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в тех городах, где отсутствует жилищное строительство. Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев", – сказал эксперт.

По его словам, например, можно предусмотреть вариант, когда семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье, если новые квартиры в городе не строятся в течение 3–5 лет.

В конце августа правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.