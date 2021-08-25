Эксперт спрогнозировал спрос на программу льготной семейной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперт считает, что программа льготной семейной ипотеки, которую продлили до 2024 года, будет по-прежнему пользоваться спросом. Об этом вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил "Газете.ру".

Он добавил, что потенциальным негативным фактором при этом может стать падение доходов населения.

"Определенная "перегретость" на рынке есть. Причин тут много, причем не только условия финансирования, но и повышение стоимости строительства, это объективный фактор", – пояснил эксперт.

Одной из причин, по которой льготная семейная ипотека будет востребована среди населения, Самойлов видит корректировки, внесенные в программу.

"Ее действие распространили на ситуацию, когда рождается первый ребенок. Это, конечно, привлечет к участию в программе", – уверен эксперт.

Он добавил, что любая ипотека – это заемные средства, которые все равно необходимо отдавать. В этой ситуации спрос на ипотечные кредиты зависит от благосостояния населения.

"Чтобы гасить кредиты, нужно иметь соответствующие доходы, а реальные располагаемые доходы домохозяйств в течение всех последних лет у нас не только не росли, но и падали", – отметил вице-президент Российской гильдии риелторов.

Банки же, по мнению Самойлова, охотно поддержат программу в том случае, если со стороны государства им предоставят гарантии и поддержку.

Ранее правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

В свою очередь, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко раскритиковала прогноз вице-премьера Марата Хуснуллина, заявившего, что после продления срока действия программы льготной семейной ипотеки в стране оформят около 90 тысяч новых кредитов. Эксперт усомнилась в том, что такое количество молодых семей захотят "влезть" в ипотеку.

