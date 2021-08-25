В России предложили снизить ставку по ипотеке на энергоэффективное жилье

13:51
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России предложили снизить ставку по ипотеке для приобретения энергоэффективного жилья классом не ниже В ("высокий"), а также ограничить использование льготных программ кредитования на квартиры в новостройках более низкого класса. С соответствующим предложением в Минстрой обратился Общероссийский народный фронт (ОНФ), сообщает газета "Известия".
В ОНФ отмечают, что эти меры помогут повысить энергоэффективность нового жилья в России, что позволит сохранить природные ресурсы и снизить плату за жилищно-коммунальные услуги.
Авторы инициативы утверждают, что на сегодняшний день реальную энергоэффективность жилья не отслеживают, а зачастую она оказывается ниже, чем заявлено в документации. Также отмечается, что в настоящее время более чем у половины новостроек не определен класс энергоэффективности.
Если инициативу утвердят, то застройщики еще на этапе проектирования будут вынуждены уделять особое внимание показателям энергоэффективности.
Ранее стало известно, что правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.
Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что продление данной программы позволит помочь многим семьям получить собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые нужны людям.
Москва стала лидером по выдаче семейной ипотеки в России
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