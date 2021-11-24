Выделенные полосы для транспорта появятся еще на пяти участках столичных улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новые выделенные полосы для общественного транспорта введут на пяти участках столичных улиц с 13 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
На Зеленодольской улице Москвы полоса протянется на 400 метров. Она будет расположена от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. Данным участком ежедневно пользуются 28 тысяч человек.
Новая выделенная полоса протяженностью 450 метров будет организована на Электродной улице. С 13 декабря приоритетный проезд по нему получат маршруты № 46 и 659. Ими пользуются порядка пяти тысяч человек при поездках до станции метро "Шоссе Энтузиастов".
Похожая по протяженности выделенная полоса появится на Верхней Сыромятнической лице. Участок от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка будет доступен в обеих сторонах.
Самый короткий участок введут на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе при движении из области, где проезжает маршрут С919. Самый длинный – на Новорязанском шоссе. Его протяженность составит 4,6 километра от МКАД до дома № 4 по Новорязанскому шоссе.
Ранее в ноябре в центре и на юге столицы изменилась схема движения общественного транспорта. Речь идет о запуске маршрутной сети "Магистраль", в рамках которой автобусы следуют в соответствии с категорией маршрута.
Новые выделенки появятся на пяти улицах Москвы
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