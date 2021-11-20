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Транспорт

11:38

В центре и на юге столицы изменилась схема движения общественного транспорта

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 20 ноября в центре и на юге Москвы изменилась схема движения общественного транспорта. В столице заработала новая маршрутная сеть "Магистраль".

Цель изменений – улучшить работу магистральных маршрутов: их скорректировали таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться как можно большему количеству пассажиров.

Теперь автобусы поедут с интервалом в 10 минут – скорость движения увеличат за счет выделенных полос и перенастройки светофоров. Благодаря этому время в пути для многих москвичей сократится 20–30 минут.

Кроме того, на маршруте М5 теперь появилась остановка у метро "Спортивная". Это позволит быстрее добраться до МЦК с Комсомольского проспекта. А маршрут М6 связал метро "Римская и "Авиамоторная" с Театральной площадью и метро "Лубянка".

Подробнее ознакомиться с изменениями можно в транспортных приложениях столицы.

Ранее сообщалось, что изменения затронут более 200 маршрутов. В новой маршрутной сети также предусмотрен задел под будущие станции Большой кольцевой линии метро. Когда их введут, там уже будут остановки.

В центре и на юге столицы появилась новая маршрутная сеть "Магистраль"

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