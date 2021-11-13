Почти 4 тыс заявок обработали в Москве по новой маршрутной сети наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичные власти обработали почти четыре тысячи заявок и предложений от жителей по новой маршрутной сети наземного транспорта "Магистраль, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, часть из них успели учесть до запуска, часть будут разрабатывать детальнее, чтобы учесть уже в следующем году.

Новую сеть в центре и на юге столицы запустят 20 ноября Для удобства пользователей власти подготовят карту новой маршрутной сети, на которой отмечены все изменения. Ознакомиться с ней можно на Едином транспортном портале.

"В начале октября мы анонсировали предстоящие изменения на нашем сайте. За это время многие пассажиры успели ознакомиться с маршрутами и оставить свои пожелания по улучшению – добавить новые остановки там, где они необходимы, некоторые убрать и выровнять маршруты", – заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что изменения затронут более 200 маршрутов, для многих жителей время в пути сократится на 20–30%. Появятся дополнительные выделенные полосы и новые остановки. Светофоры перенастроят, чтобы маршруты меньше стояли в заторах.

В новой маршрутной сети также будет задел под будущие станции Большой кольцевой линии метро. Когда их введут, там уже будут остановки.