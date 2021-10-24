За 10 лет экспресс-маршруты столичного транспорта перевезли более 350 млн пассажиров

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Более 350 миллионов пассажиров перевезли экспресс-маршруты городского транспорта в Москве за 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Нашим экспрессам – 10 лет! Экспресс-маршруты ходят по выделенным полосам с минимальным числом остановок. Все для того, чтобы вы никогда не опаздывали", – сказали в ведомстве.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, первый скоростной маршрут №901 запустили в 2011 году. Ежедневно он перевозит более 12 тысяч пассажиров от Загорья до Таганской площади.

"Скоростной наземный городской транспорт – неотъемлемая часть жизни крупного мегаполиса. Для нас важно, чтобы каждый пассажир мог быстро и надежно передвигаться по городу", – подчеркнул Ликсутов.

Он отметил, что на данный момент в столице курсируют 15 экспресс-маршрутов, которыми ежедневно пользуются 130 тысяч человек.

Ранее в столице ввели в эксплуатацию две новые полосы для общественного транспорта. Одна из них появилась на эстакаде между Ленинградским проспектом и дублером Волоколамского шоссе. Вторую обустроили на участке улицы Маршала Бирюзова от улицы Народного Ополчения до улицы Маршала Соколовского.

