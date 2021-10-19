Минтранс спрогнозировал рост популярности поездок на общественном транспорте в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Транспортный план РФ с прогнозом до 2035 года предполагает увеличение числа поездок на общественном транспорте в городах с 54 до 69%, при этом популярность поездок на личном авто упадет. Об этом сообщил РИА Новости глава Минтранса России Виталий Савельев.

"В пассажирских перевозках основной акцент планируется сделать на развитии магистрального пассажирского каркаса в агломерациях, региональных авиаперевозках, сокращении в конечном итоге доли поездок на личном автомобиле", – сказал глава Минтранса.

По словам Савельева, данная стратегия предусматривает уменьшение негативного влияния общественного транспорта на экологию в городах.

Ранее в Минтрансе рассказали, когда общественный транспорт в РФ может стать бесплатным. По словам директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексея Бакирея, реализовать такую идею возможно после 2035 года