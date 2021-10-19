Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Московской области запустят пилотный проект по созданию выделенных полос для общественного транспорта, заявил подмосковный губернатор Андрей Воробьев на совещании с министрами и главами городских округов региона. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что внедрение полос должно осуществляться обдуманно и постепенно.
"Будем двигаться аккуратно: это пилотный проект. Но я лишь акцентирую ваше внимание, уважаемые коллеги: везде, где это возможно, целесообразно, везде, где это облегчает, делает общественный транспорт более комфортным, удобным, мы должны реализовать", – сказал Воробьев.
По словам губернатора, на реализацию данного проекта будут выделены все необходимые ресурсы.
Ранее Сергей Собянин поручил выделить средства на ремонт подъездных дорог к садовым товариществам в Московской области. Ежегодно 1 миллиард рублей будет выделяться на развитие инфраструктуры и обустройства свыше 11 тысяч садоводческих и огороднических товариществ в области, где проживают около четырех миллионов москвичей.
В Подмосковье появятся выделенные полосы для общественного транспорта
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