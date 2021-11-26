Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля

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Оперштаб продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года включительно.

В первый раз Россия приостановила авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов. Позже ограничения неоднократно продлевались: последний раз до 1 декабря включительно.

Также стало известно, что авиакомпаниям компенсируют затраты на вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии.