Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Регистрацию всех актов гражданского состояния в России будут производить в любом органе ЗАГС по выбору заявителя, следует из подписанного Владимиром Путиным закона. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В пояснительной записке уточняется, что ранее рождение ребенка можно было зарегистрировать исключительно в отделе ЗАГС по месту его рождения или месту жительства родителей. Расторгать брак было разрешено лишь по месту жительства супругов или в месте, где брак заключался. Регистрация усыновления проводилась по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. Единственное, что можно было сделать без ограничений в любом ЗАГС, – зарегистрировать брак.
Также закон предписывает передавать Минздраву содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о госрегистрации рождения и смерти.
Согласно еще одному нововведению, субъекты России наделяются полномочием по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке.
Документом предусматривается и создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.
Ранее сообщалось, что с начала года в столице подали свыше 50 тысяч заявлений о заключении брака. Более 45% из них молодожены подали онлайн.
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