Назван самый популярный возраст россиянок для рождения первого ребенка

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В 2020 году большинство россиянок родили первого ребенка в 25 лет. Всего у матерей такого возраста родились 39,4 тысячи детей. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Росстата.
В 24 года женщины в России родили 37,4 тысячи детей, а в 26 лет – 37,1 тысячи. Три матери родили своего первенца в 12 лет. Одна женщина родила первого ребенка в 59 лет.
Второго ребенка женщины чаще рожали в 31 год, а третьего и четвертого – в 33 года. Пятого и последующих детей россиянки чаще всего рожали в возрасте 35 лет.
По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергея Шульгина, в целом по стране средний возраст женщин, в котором они рожают ребенка, увеличивается.
"Вообще в мире растет возраст матери. Глобальный тренд, который идет последние 30 лет и будет продолжаться", – подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что средний возраст жительниц столицы при рождении первого ребенка составил 29,8 года. Продолжительность жизни москвичек в 2021 году, по данным Росстата, составит примерно 82 года. Это на шесть лет больше, чем у мужчин (76 лет).
Кроме того, еще с 1959 года наблюдался количественный перевес девочек. Однако в возрастной группе 30–34 года с 1980-х годов на 1000 мужчин приходилось примерно 990 женщин. Среди столичной молодежи в возрасте 15–30 лет наблюдался незначительный перевес женского населения (0,9%), а в возрасте 60–70 лет разрыв становился более заметен и составлял 17%.
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