С начала года почти половина заявлений о заключении брака подана онлайн

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С начала года в столице подали свыше 50 тысяч заявлений о заключении брака. Более 45% из них молодожены подали онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, подача заявления онлайн пользуется популярностью с 2019 года. С апреля по май прошлого года показатель по электронной подаче заявления вырос до 70%.

"Это просто, удобно и безопасно в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Рекомендуем выбирать современный и комфортный способ при подаче заявления", – добавила она.

Больше всего заявлений о заключении брака приняли в Таганском отделе ЗАГС, Дворце бракосочетания № 3, Шипиловском, Кутузовском отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания № 5 и на ВДНХ.

Лидером при этом стал Дворец бракосочетания № 1 – туда поступило около 4,5 тысячи заявлений. Это на 40% больше, чем в Таганский отдел ЗАГС.

Подать заявление в электронной форме можно не ранее года и не позднее месяца до желаемой даты через портал mos.ru или через единый портал госуслуг. Для этого необходимы нужны СНИЛС обоих регистрирующихся, паспорт и документы о прекращении брака (если заключение брака не первое).

Первый заявитель заполняет данные за обоих, после чего направляет приглашение будущему супругу. Второй заявитель оплачивает госпошлину и подтверждает указанные в заявлении данные. После этого заявление считается принятым.

При личном приеме госпошлина на регистрацию брака составляет 350 рублей. При онлайн-подаче молодоженам делают скидку в размере 30%, и тогда требуется оплатить 245 рублей.

С 21 июня столичные отделы ЗАГС работают по предварительной записи. Чтобы подать заявление на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок, нужно записаться по телефону Единой справочной службы города Москвы 8 (495) 777-77-77.

Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время. По всем вопросам отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания готовы проконсультировать граждан по телефону.