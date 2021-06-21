ЗАГСы в Москве работают по предварительной записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные отделы ЗАГС работают по предварительной записи, сообщает пресс-служба московского управления ЗАГС.

Чтобы подать заявление на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок, нужно записаться по телефону Единой справочной службы города Москвы 8 (495) 777-77-77.

Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время.

По всем вопросам отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания готовы проконсультировать граждан по телефону.

Ранее сообщалось, что в России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные симптомы "индийского" штамма коронавируса. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.

На фоне непростой ситуации столичные власти продлили до 29 июня действующие ограничения в городе, а также ввели дополнительные. В частности, с 18 июня зрелищные мероприятия ограничены максимум 1 000 людьми. Кроме того, решено закрыть танцполы и фан-зоны для болельщиков.

Также с 19 июня в Москве стартует эксперимент с "бесковидными" ресторанами. Помимо этого, плановую помощь в городских больницах будут отказывать только привившимся от коронавируса пациентам.

