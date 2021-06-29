В Москве упростили процедуру подачи онлайн-заявления на регистрацию брака

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В столице подать заявление на регистрацию брака через портал госуслуг стало проще. Теперь одному заявителю нужно заполнить данные обоих будущих супругов, а второму останется принять приглашение и оплатить госпошлину, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Все шаги при заполнении данных, выборе места, даты и времени просты и понятны и не займут много времени – около 10–15 минут. Более 45% молодоженов в 2021 году выбрали именно электронный способ подачи заявления о заключении брака", – рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Для электронной подачи заявления на регистрацию брака нужно внести данные паспортов и СНИЛС обоих будущих супругов, а также документы о расторжении брака (если это не первая регистрация брака). Далее нужно выбрать желаемое место регистрации брака, дату и время. После оформления заявки второй заявитель должен будет подтвердить свои данные, а также оплатить госпошлину.

Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева ранее сообщила, что подача заявления онлайн пользуется популярностью с 2019 года. С апреля по май прошлого года показатель по электронной подаче заявления вырос до 70%.

Больше всего заявлений о заключении брака приняли в Таганском отделе ЗАГС, Дворце бракосочетания № 3, Шипиловском, Кутузовском отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания № 5 и на ВДНХ. Лидером при этом стал Дворец бракосочетания № 1 – туда поступило около 4,5 тысячи заявлений.

Самой популярной необычной площадкой для заключения брака остается особняк "Роял". На летние даты на это место подали уже максимальное количество заявлений. На втором месте находится особняк Спиридонова. На третьем месте – ресторан в башне "ОКО".