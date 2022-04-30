Пожар произошел на Поселковой улице в Москве

Пожар тушат на востоке Москвы. Как рассказали в МЧС, на Поселковой улице загорелось частное строение. Это деревянная одноэтажка, она стоит отдельно.

По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.