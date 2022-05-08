Один человек погиб в результате аварии на Киевском шоссе

В аварии на Киевском шоссе погиб человек, пятеро пострадали. ДТП произошло в районе Обнинска. По словам очевидцев, водитель Mitsubishi ехал в сторону области, когда на светофоре в него на огромной скорости влетел Nissan. От удара машины выбросило в кювет.

Одно авто перевернулось, второе превратилось в груду металла. Погиб водитель Mitsubishi. В автомобиле Nissan ехала компания молодых людей – двое парней и три девушки. В салоне было много спиртного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

