На МКАД в районе Бутово грузовик влетел в легковушку

На МКАД в районе Бутово произошла крупная авария. Судя по кадрам, водитель грузовика на большой скорости не справился с управлением. Машина перевернулась, в результате чего на дорогу рассыпался полный кузов щебня. Под многотонный грузовик попала легковушка.

Вытаскивать людей из разбитой машины спасателям помогали и обычные водители, которые оказались рядом. Движение по внешней стороне кольца в этом месте сильно ограничено: из шести полос осталось только одна. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.