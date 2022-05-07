На улице Удальцова в Москве перевернулась машина

На улице Удальцова перевернулась машина. Видео с последствиями аварии сняли очевидцы.

Судя по кадрам, черный Mercedes столкнулся с такси, после удара вылетел на встречку и перевернулся на крышу. При этом на джипе нет номеров.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не поступала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.