72-летняя бабушка украла музейный экспонат в музее Пикассо

Курьезный случай произошел в музее Пикассо в Париже. Из выставочного зала пропал экспонат – синяя куртка художника Ориоля Вилановы. В ее карманах было 150 открыток с шедеврами. Мастер собирал их долгое время по барахолкам.

Когда провели расследование, выяснилось, что произведение искусства из музея вынесла постоянная посетительница. Эй оказалась 72-летняя бабушка.

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