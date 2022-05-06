Более 500 домов остаются под угрозой из-за лесных пожаров в Курганской области

В Курганской области более 500 домов остаются под угрозой из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в правительстве региона.

По прогнозам синоптиков, 6 мая там ожидается сильный ветер, который моментально может разнести огонь на большие расстояния. Власти края готовы к самому худшему сценарию – эвакуации жителей.

Сейчас пожары в области тушат более тысячи человек и 200 единиц техники. Среди них – два самолета-амфибии и вертолет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.