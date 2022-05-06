На федеральной трассе в Курганской области из-за пожаров перекрыли движение

На федеральной трассе в Курганской области в сторону Тюмени из-за пожаров перекрыли движение. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вблизи с проезжей частью наблюдаются открытый огонь и сильное задымление. На дороге нулевая видимость. Ситуацию усугубляют порывы ветра почти в 25 метров в секунду.

Сейчас в области более 500 домов остаются под угрозой из-за лесных пожаров. Власти края готовы к самому худшему сценарию – эвакуации жителей. Огонь в области тушат более тысячи человек и 200 единиц техники. Среди них – два самолета-амфибии и вертолет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.