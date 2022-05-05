Обрушение облицовки фасада произошло в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"В жилом доме на улице Бахрушина произошло частичное обрушение облицовки фасада. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проверку по факту инцидента проводит Замоскворецкая межрайонная прокуратура. В настоящий момент прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Отмечается, что по результатам проверки надзорным органом будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в строящемся здании на Варшавском шоссе, 168, произошло обрушение строительных лесов. Площадь обрушения составила 180 квадратных метров. В результате инцидента погиб человек. Еще четыре человека пострадали. Их госпитализировали в медучреждения столицы.

