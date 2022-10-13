Дипломат прокомментировал поставки французских вооружений Киеву

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Французские поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и новым жертвам, сообщил РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.

"Что касается поставок вооружений, мы категорически против, потому что это только затягивает конфликт, только ведет к тому, что появляются новые жертвы, в том числе среди мирного населения", – уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что российская сторона пристально следит за подобными недружественными действиями Франции. Кроме того, по словам Мешкова, он поднимал данный вопрос и на встрече во французском МИД. Также недавно в связи с этим был вызван на беседу посол Франции в РФ.

6 октября посла Франции в Москве вызвали в МИД РФ из-за поставок вооружений Украине. В ведомстве указали главе французской дипмиссии на то, что факт поставок оружия противоречит утверждениям Парижа о том, что Франция заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

Ситуация с поставками оружия на Украину с Запада обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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